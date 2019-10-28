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В Минэкономики назвали объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов

Новости » Политика    28.10.2019 - 10:37
В Минэкономики назвали объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов
Фото: Сергей Николайчук (РБК-Украина)

В прошлом году это было около 11 млрд долларов

В Минэкономики ожидают, что объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов достигнет порядка 12 миллиардов долларов. Об этом рассказал рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что в прошлом году это было около 11 млрд долларов.

"Конечно, это важная часть нашего платежного баланса. Речь идет о потоке валюты, которая приходит в страну. Это более 11 миллиардов долларов в прошлом году. И не исключено, что в этом году может быть порядка 12 миллиардов", - сообщил он.

По его словам, переводы от мигрантов существенно влияют на обменный курс.

"Эти переводы от мигрантов являются не только серьезным источником валютных поступления в страну, но и существенно влияют на обменный курс. Данные потоки стремительно выросли за последние пять лет. В будущем уже не ожидаем столь стремительного роста переводов от мигрантов", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что объемы переводов физических лиц в иностранной валюте из-за пределов Украины за январь-август 2019 года выросли на 11,7% до 120,9 млрд грн.

По данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за границы во втором квартале 2019 года составил 2846 млн долларов, что на 5,7% больше, чем за первый квартал год (2693 млн долларов).

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