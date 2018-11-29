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Курс долара на міжбанку виріс ще на 8 копійок до 28,41 грн/долар

Новини » Фінанси    29.11.2018 - 10:42
Курс долара на міжбанку виріс ще на 8 копійок до 28,41 грн/долар
Фото: колаж (Paxabay)

Долар за чотири дні подорожчав на міжбанку на 65 копійок

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 29 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої у продажу виріс на 8 копійок до 28,41 грн/долар, курс купівлі зріс до 28,39 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 42 копійки до 32,35 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,3900 - 28,4100 грн/долар, євро 32,3333 - 32,3533 грн/євро, російський рубль 0,4268 - 0,4273 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,3900    28,4100

EUR/UAH     32,3333    32,3533

RUB/UAH     0,4268       0,4273

Курс долара на міжбанку виріс ще на 8 копійок до 28,41 грн/долар

 

Нагадаємо, 28 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 31,9054 - 31,9364 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4201 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2826,9049 гривень за 100 доларів (+16,3715 гривень).

Курс долара на міжбанку виріс до 28,33 грн/долар НБУ на 29 листопада встановив курс гривні на рівні 28,26 грн/долар
Теми: Курс долара
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