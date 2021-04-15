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Курс доллара на межбанке снова вырос до 28 гривен

Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 15 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 28,00 гривен за доллар, курс в покупке - 27,98 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 33,52 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,9800 - 28,000 грн/доллар, евро 33,5060 - 33,5272 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Напомним, 14 апреля торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8900 - 27,9150 грн/доллар, евро 33,3480 - 33,3751 грн/евро, российский рубль 0,3688 - 0,3693 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 27,9592 гривен за 1 доллар (-0,0173 грн). При этом курс доллара на 15 апреля составляет: 27,9765 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после того, как накануне он поднялся выше 28 гривен.

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