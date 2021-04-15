RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Курс долара на міжбанку знову зріс до 28 гривень

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 15 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 28,00 гривень за долар, курс купівлі - 27,98 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 33,52 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9800 - 28,000 грн/долар, євро 33,5060 - 33,5272 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Нагадаємо, 14 квітня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8900 - 27,9150 грн/долар, євро 33,3480 - 33,3751 грн/євро, російський рубль 0,3688 - 0,3693 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,95 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 27,9592 гривень за 1 долар (-0,0173 грн). При цьому курс долара на 15 квітня складає: 27,9765 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після того, як напередодні він піднявся вище 28 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
Читайте також
Долар дешевшає: НБУ встановив курс нижче 28 гривень
Жодної паніки: у НБУ розповіли про реакцію валютного ринку на загрозу вторгнення Росії
Прогноз погоди