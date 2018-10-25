Курс долара на міжбанку виріс до 28,37 грн/долар

Фото: ілюстративне фото (Pixabey)

Національна валюта на міжбанку подешевшав на 8 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 25 жовтня 2018 року виріс на 8 копійок до 28,37 грн/долар, курс купівлі зріс на 10 копійок до 28,35 грн/долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 32,28 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,3500 - 28,3700 грн/долар, євро 32,2651 - 32,2850 грн/євро, російський рубль 0,4309 - 0,4315 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3500 28,3700

EUR/UAH 32,2651 32,2850

RUB/UAH 0,4309 0,4315

Нагадаємо, 24 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 28,2900 грн/долар, євро 32,1880 - 32,2307 грн/євро, російський рубль 0,4312 - 0,4320 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 жовтня встановлено на такому рівні: 2833,5582 гривень за 100 доларів (+12,2485).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 25 жовтня склало 28,33 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,3335 гривень за долар, що на 13 копійок вище, ніж встановлений 24 жовтня (28,2094 гривень за долар).