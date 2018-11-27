Курс доллара на межбанке вырос до 28,15 грн/доллар

Фото: коллаж (Paxabay)

Доллар на межбанке подорожал на 24 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 27 ноября 2018 года вырос на 24 копейки до 28,15 грн/доллар, курс в покупке до 28,12 грн/доллар. Курс евро вырос на 13 копеек до 31,81 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,1250 - 28,1500 грн/доллар, евро 31,7896 - 31,8151грн/евро, российский рубль 0,4189 - 0,4196 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1250 28,1500

EUR/UAH 31,7896 31,8151

RUB/UAH 0,4189 0,4196

Напомним, 26 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 27,8800 - 27,9100 грн/доллар, евро 31,6521 - 31,6834 грн/евро, российский рубль 0,4163 - 0,4170 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,10 грн/доллар, что на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 28 ноября установлен на таком уровне: 2810,5334 гривен за 100 долларов (+20,6887 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 27 ноября составило 28,09 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0973 гривен за доллар, что на 20 копеек выше, чем установленный 27 ноября (27,8942 гривен за доллар).