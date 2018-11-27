Курс долара на міжбанку виріс до 28,15 грн/долар

Фото: колаж (Paxabay)

Долар на міжбанку подорожчав на 24 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 27 листопада 2018 року зріс на 24 копійки до 28,15 грн/долар, курс купівлі до 28,12 грн/долар. Курс євро виріс на 13 копійок до 31,81 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,1250 - 28,1500 грн/долар, євро 31,7896 - 31,8151 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4196 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1250 28,1500

EUR/UAH 31,7896 31,8151

RUB/UAH 0,4189 0,4196

Нагадаємо, 26 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,8800 - 27,9100 грн/долар, євро 31,6521 - 31,6834 грн/євро, російський рубль 0,4163 - 0,4170 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,10 грн/долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 листопада встановлено на такому рівні: 2810,5334 гривень за 100 доларів (+20,6887 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 27 листопада склало 28,09 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0973 гривень за долар, що на 20 копійок вище, ніж встановлений 27 листопада (27,8942 гривень за долар).