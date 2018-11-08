Курс доллара на межбанке вырос до 27,92 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подорожал на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 8 ноября 2018 года вырос на 1 копейку до 27,92 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,90 грн/доллар. Курс евро снизился на 8 копеек до 31,93 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,90 - 27,92 грн/доллар, евро 39,9121 - 31,9322 грн/евро, российский рубль 0,4197 - 0,4202 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9000 27,9250

EUR/UAH 39,9121 31,9322

RUB/UAH 0,4197 0,4202

Напомним, 7 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,89 - 27,91 грн/доллар, евро 32,0093 - 32,0380 грн/евро, российский рубль 0,4220 - 0,4226 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,92 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на таком уровне: 2792,6734 гривен за 100 долларов (+2,9776 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 8 ноября составило 27,93 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9309 гривен за доллар, что на 4 копейки выше, чем установленный 7 ноября (27,8980 гривен за доллар).