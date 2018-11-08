Курс долара на міжбанку виріс до 27,92 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подорожчав на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продаж 8 листопада 2018 року виріс на 1 копійку до 27,92 грн/долар, курс купівлі зріс до 27,90 грн/долар. Курс євро знизився на 8 копійок до 31,93 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,90 - 27,92 грн/долар, євро 31,9121 - 31,9322 грн/євро, російський рубль 0,4197 - 0,4202 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,9050 27,9250

EUR/UAH 39,9121 31,9322

RUB/UAH 0,4197 0,4202

Нагадаємо, 7 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,89 - 27,91 грн/долар, євро 32,0093 - 32,0380 грн/євро, російський рубль 0,4220 - 0,4226 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,92 грн/долар, що на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 листопада, встановлений на такому рівні: 2792,6734 гривень за 100 доларів (+2,9776 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 8 листопада склало 27,93 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,9309 гривень за долар, що на 4 копійки вище, ніж встановлений 7 листопада (27,8980 гривень за долар).