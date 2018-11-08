НБУ на 9 ноября установил курс гривны на уровне 27,92 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Курс доллара вырос на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,92 грн/доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 ноября установлен на таком уровне: 2792,6734 гривен за 100 долларов (+2,9776 гривен).

При этом курс доллара на 8 ноября составляет 2789,6958 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, справочное значение курса доллара на 8 ноября составило 27,93 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9309 гривен за доллар, что на 4 копейки выше, чем установленный 7 ноября (27,8980 гривен за доллар).

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 8 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 2 копейки до 27,93 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек 31,93 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 1 копейку до 28,07 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,22 гривен за евро.