НБУ повысил справочный курс доллара до 27,93 грн/доллар

Фото: обмен валют (РБК-Украина)

Курс доллара вырос на 4 копейки

Справочное значение курса доллара на 8 ноября составило 27,93 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9309 гривен за доллар, что на 4 копейки выше, чем установленный 7 ноября (27,8980 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, на открытии межбанковского валютного рынка 8 ноября 2018 года вырос по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 2 копейки до 27,93 грн/доллар, курс в покупке вырос до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек 31,93 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем снизился на 1 копейку до 28,07 гривен за доллар, в покупке курс доллара снизился на 2 копейки до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,22 гривен за евро.