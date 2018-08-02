Курс доллара на межбанке вырос до 27,07 гривен/доллар

Евро подешевел на 4 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 10:30 2 августа 2018 года повысился на 7 копеек - до 27,07 грн/долл, курс в покупке вырос на 5 копеек - до 27,03 грн/долл. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки - до 31,48 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,0300 - 27,0700 грн/доллар, евро 31,4358 - 31,4824 грн/евро, российский рубль 0,4278 - 0,4289 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,0300 27,0700

EUR/UAH 31,4358 31,4824

RUB/UAH 0,4278 0,4289

Напомним, 1 августа июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9850-27,0000, евро 31,5130-31,5279 грн/евро, российский рубль 0,4286-0,4293 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 2 августа 2018 года ослабил курс гривны до 26,96 гривен за доллар. Официальный курс гривны установлен на таком уровне:

2696,2130 гривны за 100 долларов (+9,5413);

3153,4907 гривны за 100 евро (+0,4128);

4,3090 гривны за 10 рублей (+0,0473).