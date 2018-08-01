Курс доллара на межбанке 1 августа повысился до 27 гривен/доллар

Евро подешевел на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 1 августа 2018 года повысился на 3 копейки - до 27,00 грн/долл, курс в покупке повысился на 6,5 копеек - до 26,99 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 5 копеек - до 31,53 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9850-27,0000, евро 31,5130-31,5279 грн/евро, российский рубль 0,4286-0,4293 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,9850 27,0000

EUR/UAH 31,5130 31,5279

RUB/UAH 0,4286 0,4293

Напомним, 31 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9200-26,9700, евро 31,5179-31,5737 грн/евро, российский рубль 0,4301-0,4312 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,96 гривен за доллар. Курс на 1 августа составляет 26,87 грн/доллар.

В обменных пунктах Украины сегодня, 1 августа 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим торговым днем вырос на 12 копеек - до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 26,82 гривен за доллар. По сравнению с данными 31 июля курс евро в продаже вырос на 10 копеек - до 31,77 гривен за евро.