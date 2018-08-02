Курс долара на міжбанку виріс до 27,07 гривень/долар

Євро подешевшав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 10:30 2 серпня 2018 року підвищився на 7 копійок - до 27,07 грн/дол, курс купівлі зріс на 5 копійок - до 27,03 грн/дол. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки - до 31,48 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 27,0300 - 27,0700 грн/долар, євро 31,4358 - 31,4824 грн/євро, російський рубль 0,4278 - 0,4289 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 27,0300 27,0700

EUR/UAH 31,4358 31,4824

RUB/UAH 0,4278 0,4289

Нагадаємо, 1 серпня липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,9850-27,0000, євро 31,5130-31,5279 грн/євро, російський рубль 0,4286-0,4293 грн/рубль.

Національний банк України на 2 серпня 2018 року послабив курс гривні до 26,96 гривень за долар. Офіційний курс гривні встановлено на такому рівні:

2696,2130 гривні за 100 доларів (+9,5413);

3153,4907 гривні за 100 євро (+0,4128);

4,3090 гривні за 10 рублів (+0,0473).