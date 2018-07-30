Курс доллара на межбанке вырос до 26,76 гривен/доллар

Евро подешевел на 12 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 30 июля 2018 года в 12:45 в сравнении с показателем закрытия последней сессии вырос на 2 копейки до - 26,76 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек - до 31,27 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,7100 - 26,7400 грн/доллар, евро 31,1331 - 31,1654 грн/евро, российский рубль 0,4249 - 0,4256 грн/рубль.

По состоянию на 12:45 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,7400 26,7600

EUR/UAH 31,2537 31,2770

RUB/UAH 0,4267 0,4273

Напомним, 27 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7100 - 26,7400, евро 31,1224 - 31,1547 грн/евро, российский рубль 0,4252 - 0,4259 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 30 июля 2018 года ослабил курс гривны до 26,76 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 676,1506 гривны за 100 долларов (+11,0094);

3 111,0251 гривны за 100 евро (-11,4543);

4,2497 гривны за 10 рублей (+0,0288).