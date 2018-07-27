Курс доллара на межбанке 27 июля остался на уровне 26,74 гривен/доллар

Евро подешевел на 7,5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже сегодня, 27 июля 2018 года, не изменился и остался на уровне 26,74 грн/долл, курс покупки понизился на 1 копейку - до 26,71 грн/долл. Курс евро в продаже подешевел на 7,5 копеек до 31,15 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7100 - 26,7400, евро 31,1224 - 31,1547 грн/евро, российский рубль 0,4252 - 0,4259 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7100 26,7400

EUR/UAH 31,1224 31,1547

RUB/UAH 0,4252 0,4259

Напомним, 26 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7200 - 26,7400, евро 31,2169 - 31,2296 грн/евро, российский рубль 0,4243 - 0,4249 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 27 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 26 июля, ослабил курс гривны до 26,63 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальные курсы валют установлены на таком уровне: 2 665,1412 гривны за 100 долларов (+2,4534); 3 122,4794 гривны за 100 евро (+9,7974); 4,2339 4,2209 гривны за 10 рублей (+0,013).

Добавим, что в обменных пунктах Украины сегодня, 27 июля 2018 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим днем вырос на 20 копеек - до 26,95 гривен за доллар, курс покупки доллара вырос на 16 копеек - до 26,66 гривен за доллар. По сравнению с данными на 26 июля курс евро в продаже вырос на 13 копеек - до 31,53 гривен за евро.