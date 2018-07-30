Курс долара на міжбанку виріс до 26,76 гривень/долар

Євро подешевшав на 12 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 30 липня 2018 року о 12:45 в порівнянні з показником закриття останньої сесії виріс на 2 копійки до - 26,76 грн/долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок - до 31,27 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,7100 - 26,7400 грн/долар, євро 31,1331 - 31,1654 грн/євро, російський рубль 0,4249 - 0,4256 грн/рубль.

За станом на 12:45 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,7400 26,7600

EUR/UAH 31,2537 31,2770

RUB/UAH 0,4267 0,4273

Нагадаємо, 27 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7400, євро 31,1224 - 31,1547 грн/євро, російський рубль 0,4252 - 0,4259 грн/рубль.

Національний банк України на 30 липня 2018 року послабив курс гривні до 26,76 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2 676,1506 гривні за 100 доларів (+11,0094);

3 111,0251 гривні за 100 євро (-11,4543);

4,2497 гривні за 10 рублів (+0,0288).