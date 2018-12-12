Курс доллара на межбанке вырос

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке подорожал на 12 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 12 декабря 2018 года вырос 12 копеек до 27,84 грн/доллар, курс в покупке до 27,80 грн/доллар. Курс евро вырос на 21 копейку до 31,63 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,80 - 27,84 грн/доллар, евро 31,5919 - 31,6345 грн/евро, российский рубль 0,4196 - 0,4204 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8000 27,8400

EUR/UAH 31,5919 31,6345

RUB/UAH 0,4196 0,4204

Напомним, 11 декабря торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,70 - 27,725 грн/доллар, евро 31,4007 - 31,4262 грн/евро, российский рубль 0,4166 - 0,4173 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,80 грн/доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2780,8135 гривен за 100 долларов (+9,497 гривен).

Справочное значение курса доллара на 12 декабря составило 27,80 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,8000 гривен за доллар, что на 9 копеек выше, чем установленный 11 декабря (27,7124 гривен за доллар).