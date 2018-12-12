Курс долара на міжбанку виріс

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подорожчав на 12 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 12 грудня 2018 року виріс на 12 копійок до 27,84 грн/долар, курс купівлі до 27,80 грн/долар. Курс євро виріс на 21 копійку до 31,63 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,80 - 27,84 грн/долар, євро 31,5919 - 31,6345 грн/євро, російський рубль 0,4196 - 0,4204 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8000 27,8400

EUR/UAH 31,5919 31,6345

RUB/UAH 0,4196 0,4204

Нагадаємо, 11 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,70 - 27,725 грн/долар, євро 31,4007 - 31,4262 грн/євро, російський рубль 0,4166 - 0,4173 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня, встановлений на такому рівні: 2780,8135 гривень за 100 доларів (+9,497 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 12 грудня склало 27,80 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8000 гривень за долар, що на 9 копійок вище, ніж встановлений 11 грудня (27,7124 гривень за долар).