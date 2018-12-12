ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Курс долара на міжбанку виріс

Новини » Фінанси    12.12.2018 - 17:18
Курс долара на міжбанку виріс
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подорожчав на 12 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 12 грудня 2018 року виріс на 12 копійок до 27,84 грн/долар, курс купівлі до 27,80 грн/долар. Курс євро виріс на 21 копійку до 31,63 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,80 - 27,84 грн/долар, євро 31,5919 - 31,6345 грн/євро, російський рубль 0,4196 - 0,4204 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,8000     27,8400

EUR/UAH     31,5919     31,6345

RUB/UAH     0,4196       0,4204

Курс долара на міжбанку виріс

Нагадаємо, 11 грудня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,70 - 27,725 грн/долар, євро 31,4007 - 31,4262 грн/євро, російський рубль 0,4166 - 0,4173 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 13 грудня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 13 грудня, встановлений на такому рівні: 2780,8135 гривень за 100 доларів (+9,497 гривень).

Довідкове значення курсу долара на 12 грудня склало 27,80 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8000 гривень за долар, що на 9 копійок вище, ніж встановлений 11 грудня (27,7124 гривень за долар).

НБУ підвищив офіційний курс долара Аналітики прогнозують помірне зниження курсу долара до гривні
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся