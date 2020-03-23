Курс доллара на межбанке упал после резкого роста

Курс доллара на межбанке в продаже 23 марта 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,65 гривен за доллар, курс в покупке до 27,58 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 34 копейки до 29,84 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,5800 - 27,6500 грн/доллар, евро 29,7753 - 29,8481 грн/евро, российский рубль 0,3456 - 0,3467 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5800 27,6500 EUR/UAH 29,7753 29,8481 RUB/UAH 0,3456 0,3467

Напомним, 20 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,4500 - 27,5500 грн/доллар, евро 29,4511 - 29,5528 грн/евро, российский рубль 0,3480 - 0,3496 грн/рубль.

Однако 23 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 55 копеек до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 51 копейку до 30,06 гривен за евро. При этом 12:00 курс доллара вырос до 28,10-28,16 грн/доллар.

В то же время в обменных пунктах Украины 23 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 28,37 гривен за доллар, курс евро снизился 12 копеек до 30,30 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,58 (27,43 - 20 марта), продажи - 28,37 (28,33 - 20 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,32 - 20 марта), продажи - 30,30 (30,42 - 20 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,10 - 20 марта), продажи 3,67 (3,67 - 20 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,1126 гривен за доллар, что на 38 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 28,1126 гривен за 1 доллар (+0,374 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет 27,7386 гривен за 1 доллар.