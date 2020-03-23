Курс долара на міжбанку впав після різкого зростання

Курс долара на міжбанку в продаж 23 березня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 27,65 гривень за долар, курс купівлі до 27,58 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 29 копійок до 29,84 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,5800 - 27,6500 грн/долар, євро 29,7753 - 29,8481 грн/євро, російський рубль 0,3456 - 0,3467 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,5800 27,6500 EUR/UAH 29,7753 29,8481 RUB/UAH 0,3456 0,3467

Нагадаємо, 20 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,4500 - 27,5500 грн/долар, євро 29,4511 - 29,5528 грн/євро, російський рубль 0,3480 - 0,3496 грн/рубль.

Однак 23 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 55 копійок до 28,10 гривень за долар, курс купівлі-до 27,75 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 51 копійку до 30,06 гривень за євро. При цьому 12:00 курс долара виріс до 28,10-28,16 грн/долар.

У той же час в обмінних пунктах України 23 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 4 копійки до 28,37 гривень за долар, курс євро знизився 12 копійок до 30,30 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,58 (27,43 - 20 березня), продажу - 28,37 (28,33 - 20 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,32 - 20 березня), продажу - 30,30 (30,42 - 20 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,10 (3,10 - 20 березня), продажу 3,67 (3,67 - 20 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,1126 гривень за долар, що на 38 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлено на такому рівні: 28,1126 гривень за 1 долар (+0,374 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить 27,7386 гривень за 1 долар.