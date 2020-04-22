Курс доллара на межбанке упал до психологической отметки

Курс доллара на межбанке в продаже 22 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 10 копеек до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 29,33 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9950 - 27,0250 грн/доллар, евро 29,3003 - 29,3302 грн/евро, российский рубль 0,3550 - 0,3555 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9950 27,0250 EUR/UAH 29,3003 29,3302 RUB/UAH 0,3550 0,3555

Напомним, 21 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0900 - 27,1200 грн/доллар, евро 29,4414 - 29,4740 грн/евро, российский рубль 0,3522 - 0,3528 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 22 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 27,43 гривен за доллар, курс евро вырос на 2 копейки до 29,68 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,02 (27,02 - 21 апреля), продажи - 27,43 (27,40 - 21 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,12 (29,03 - 21 апреля), продажи - 29,68 (29,66 - 21 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,16 (3,19 - 21 апреля), продажи 3,63 (3,68 - 21 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,05 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 апреля установлен на таком уровне: 27,0536 гривен за 1 доллар (-0,0279 грн). При этом курс доллара на 22 апреля составляет 27,0815 гривен за 1 доллар.