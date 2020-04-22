Курс долара на міжбанку впав до психологічної відмітки

Курс долара на міжбанку в продажу 22 квітня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 27,02 гривень за долар, курс купівлі до 26,99 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 29,33 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,9950 - 27,0250 грн/долар, євро 29,3003 - 29,3302 грн/євро, російський рубль 0,3550 - 0,3555 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,9950 27,0250 EUR/UAH 29,3003 29,3302 RUB/UAH 0,3550 0,3555

Нагадаємо, 21 квітня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0900 - 27,1200 грн/долар, євро 29,4414 - 29,4740 грн/євро, російський рубль 0,3522 - 0,3528 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 22 квітня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,43 гривень за долар, курс євро виріс на 2 копійки до 29,68 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 27,02 (27,02 - 21 квітня), продажу - 27,43 (27,40 - 21 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,12 (29,03 - 21 квітня), продажу - 29,68 (29,66 - 21 квітня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,16 (3,19 - 21 квітня), продажу 3,63 (3,68 - 21 квітня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 27,0536 гривень за 1 долар (-0,0279 грн). При цьому курс долара на 22 квітня становить 27,0815 гривень за 1 долар.