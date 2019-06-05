Курс доллара на межбанке упал ниже уровня 27 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 5 июня 2019 года снизился на 24 копейки до 26,91 грн/доллар, курс в покупке до 26,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 30,34 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,8850 - 26,9150 грн/доллар, евро 30,3128 - 30,3439 грн/евро, российский рубль 0,4131 - 0,4137 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8850 26,9150

EUR/UAH 30,3128 30,3439

RUB/UAH 0,4131 0,4137

Напомним, 4 июня 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1100 - 26,1500 грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5464 грн/евро, российский рубль 0,4157 - 0,4165 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,93 грн/доллар, что на 27 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 июня установлен на таком уровне: 2693,0098 гривен за 100 долларов (+25,21 гривен).