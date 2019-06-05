Курс долара на міжбанку впав нижче рівня 27 грн

Курс долара на міжбанку в продажу 5 червня 2019 року знизився на 24 копійки до 26,91 грн/долар, курс купівлі до 26,88 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 20 копійок до 30,34 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,8850 - 26,9150 грн/долар, євро 30,3128 - 30,3439 грн/євро, російський рубль 0,4131 - 0,4137 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8850 26,9150

EUR/UAH 30,3128 30,3439

RUB/UAH 0,4131 0,4137

Нагадаємо, 4 червня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1100 - 26,1500 грн/долар, євро 30,5041 - 30,5464 грн/євро, російський рубль 0,4157 - 0,4165 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 6 червня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 грн/долар, що на 27 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 червня встановлено на такому рівні: 2693,0098 гривень за 100 доларів (+25,21 гривень).