Курс доллара на межбанке упал ниже 25 грн и продолжает снижаться

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до минимума в этом году

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек - 24,89 гривен за доллар, курс в покупке - 24,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,50 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8600 - 24,9000 грн/доллар, евро 27,4672 - 27,5034 грн/евро, российский рубль 0,3796 - 00,3803грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8550 24,8900 EUR/UAH 27,4672 27,5034 RUB/UAH 0,3796 0,3803

Напомним, 9 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9550 - 24,9700 грн/доллар, евро 27,5772 - 27,6023 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3798 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,02 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 сентября установлен на таком уровне: 2502,6567 гривен за 100 долларов (-5,9468 гривен).

Аналитики прогнозируют на текущую неделю незначительное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,2 грн.

Как отметили в НБУ, благоприятная ситуация на валютном рынке в августе 2019 года наблюдалась вследствие положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, высокого урожая зерновых и умеренных объемов импорта несмотря на ослабление притока иностранных инвестиций в государственные ценные бумаги.