Курс доллара на межбанке снова упал ниже 25 грн/доллар

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел до минимума в этом году

Курс доллара на межбанке в продаже 9 сентября 2019 года снизился на 11 копеек до 24,97 гривен за доллар, курс в покупке до 24,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 27,60 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9550 - 24,9700 грн/доллар, евро 27,5772 - 27,6023 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3798 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9550 24,9700 EUR/UAH 27,5772 27,6023 RUB/UAH 0,3790 0,3798

Напомним, 6 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0500 - 25,0800 грн/доллар, евро 27,6827 - 27,7134 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3819 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,02 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 сентября установлен на таком уровне: 2502,6567 гривен за 100 долларов (-5,9468 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 9 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 25,18 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 27,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,93 (25,00 - 6 сентября), продажи - 25,18 (25,22 - 6 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,42 (27,48 - 6 сентября), продажи - 27,86 (27,94 - 6 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 6 сентября), продажи 3,86 (3,85 - 6 сентября) грн за 10 рублей.

Отметим, курс на межбанке в 2019 году падал ниже уровня 25 грн/доллар лишь однажды - 31 июля. Однако под давлением интервенций НБУ курс резко вырос уже в начале августа.