ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара на межбанке снова упал ниже 25 грн/доллар

Новости » Финансы    09.09.2019 - 17:30
Курс доллара на межбанке снова упал ниже 25 грн/доллар
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел до минимума в этом году

Курс доллара на межбанке в продаже 9 сентября 2019 года снизился на 11 копеек до 24,97 гривен за доллар, курс в покупке до 24,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 27,60 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,9550 - 24,9700 грн/доллар, евро 27,5772 - 27,6023 грн/евро, российский рубль 0,3790 - 0,3798 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,9550

24,9700

EUR/UAH

27,5772

27,6023

RUB/UAH

0,3790

0,3798

Курс доллара на межбанке снова упал ниже 25 грн/доллар

Напомним, 6 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,0500 - 25,0800 грн/доллар, евро 27,6827 - 27,7134 грн/евро, российский рубль 0,3812 - 0,3819 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,02 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 сентября установлен на таком уровне: 2502,6567 гривен за 100 долларов (-5,9468 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 9 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 25,18 гривен за доллар, курс евро снизился на 8 копеек до 27,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,93 (25,00 - 6 сентября), продажи - 25,18 (25,22 - 6 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,42 (27,48 - 6 сентября), продажи - 27,86 (27,94 - 6 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 6 сентября), продажи 3,86 (3,85 - 6 сентября) грн за 10 рублей.

Отметим, курс на межбанке в 2019 году падал ниже уровня 25 грн/доллар лишь однажды - 31 июля. Однако под давлением интервенций НБУ курс резко вырос уже в начале августа.

НБУ снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь