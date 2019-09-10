ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара на міжбанку впав нижче 25 грн і продовжує знижуватися

Новини » Фінанси    10.09.2019 - 10:35
Курс долара на міжбанку впав нижче 25 грн і продовжує знижуватися
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до мінімуму в цьому році

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 вересня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок - 24,89 гривень за долар, курс купівлі - 24,85 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 27,50 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8600 - 24,9000 грн/долар, євро 27,4672 - 27,5034 грн/євро, російський рубль 0,3796 - 00,3803 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,8550

24,8900

EUR/UAH

27,4672

27,5034

RUB/UAH

0,3796

0,3803

Курс долара на міжбанку впав нижче 25 грн і продовжує знижуватися

Нагадаємо, 9 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9550 - 24,9700 грн/долар, євро 27,5772 - 27,6023 грн/євро, російський рубль 0,3790 - 0,3798 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 вересня встановлено на такому рівні: 2502,6567 гривень за 100 доларів (-5,9468 гривень).

Аналітики прогнозують на поточний тиждень незначне зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,0/25,2 грн.

Як відзначили в НБУ, сприятлива ситуація на валютному ринку у серпні 2019 року спостерігалася внаслідок позитивної цінової кон'юнктури для українського експорту, високого урожаю зернових і помірних обсягів імпорту незважаючи на ослаблення припливу іноземних інвестицій в державні цінні папери.

НБУ на 10 вересня знизив офіційний курс долара Курс долара на міжбанку знову впав нижче 25 грн/долар
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся