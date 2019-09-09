Курс долара на міжбанку знову впав нижче 25 грн/долар

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав до мінімуму в цьому році

Курс долара на міжбанку в продажу 9 вересня 2019 року знизився на 11 копійок до 24,97 гривень за долар, курс купівлі до 24,95 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 27,60 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,9550 - 24,9700 грн/долар, євро 27,5772 - 27,6023 грн/євро, російський рубль 0,3790 - 0,3798 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,9550 24,9700 EUR/UAH 27,5772 27,6023 RUB/UAH 0,3790 0,3798

Нагадаємо, 6 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,0500 - 25,0800 грн/долар, євро 27,6827 - 27,7134 грн/євро, російський рубль 0,3812 - 0,3819 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,02 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 вересня встановлено на такому рівні: 2502,6567 гривень за 100 доларів (-5,9468 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 9 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 25,18 гривень за долар, курс євро знизився на 8 копійок до 27,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,93 (25,00 - 6 вересня), продажу - 25,18 (25,22 - 6 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,42 (27,48 - 6 вересня), продажу - 27,86 (27,94 - 6 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 6 вересня), продажу 3,86 (3,85 - 6 вересня) грн за 10 рублів.

Зазначимо, курс на міжбанку у 2019 році падав нижче рівня 25 грн/долар лише одного разу - 31 липня. Однак під тиском інтервенцій НБУ курс різко зріс вже на початку серпня.