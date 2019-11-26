Курс доллара на межбанке упал ниже 24 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 26 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,41 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,9600 - 23,9800 грн/доллар, евро 26,3871 - 26,4146 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3745 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9600 23,9800 EUR/UAH 26,3871 26,4146 RUB/UAH 0,3740 0,3745

Напомним, 25 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0200 - 24,0300 грн/доллар, евро 26,4700 - 26,4865 грн/евро, российский рубль 0,3754 - 0,3758грн/рубль.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,05 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября - 24,08 гривен за доллар. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 23,93 гривен за 1 доллар.

По прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне на текущей неделе может упасть ниже 24 гривен. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.