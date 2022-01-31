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Курс долара на міжбанку впав ще на 30 копійок

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Україна, Понеділок 31 січня 2022 17:14
Курс долара на міжбанку впав ще на 30 копійок Фото: курс долара впав на 31 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 31 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 31 копійку до 28,39 гривень за долар, курс в покупці до 28,37 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 26 копійок до 31,76 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,3700 - 28,3900 грн/долар, євро 31,7460 - 31,7684 грн/євро, російський рубль 0,3658-0,3661 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав ще на 30 копійок

Нагадаємо, 28 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,6800 - 28,7000 грн/долар, євро 32,0097 - 32,0292 грн/євро, російський рубль 0,3678 - 0,3684 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,45 гривень за долар. Курс знизився на 33 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

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