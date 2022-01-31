Курс доллара падает второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс снизился на 33 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,4555 гривен за 1 доллар (-0,3284 грн). При этом курс доллара на 31 января составляет: 28,7839 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после достижения максимума с февраля 2015 года. Скриншот (bank.gov.ua)