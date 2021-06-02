Курс доллара на межбанке упал еще на 10 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 2 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 27,33 гривен за доллар, курс в покупке до 27,31 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 33,35 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 1 июня 2021 года закрылись в диапазоне: 27,4250 - 27,4450 грн/доллар, евро 33,5682 - 33,5899 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3736 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,3150 - 27,3350 грн/доллар, евро 33,3324 - 33,3569 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3727 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,34 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на таком уровне: 27,3449 гривен за 1 доллар (-0,0932 грн). При этом курс доллара на 2 июня составляет 27,4381 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума за 9,5 месяцев. Ниже курс был только 20 августа 2020 года - 27,316 гривен за доллар.