Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 1 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,44 гривен за доллар, курс в покупке до 27,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 33,58 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 31 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,4600 - 27,4800 грн/доллар, евро 33,5094 - 33,5310 грн/евро, российский рубль 0,3742 - 0,3749 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4250 - 27,4450 грн/доллар, евро 33,5682 - 33,5899 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3736 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июня установлен на таком уровне: 27,4381 гривен за 1 доллар (-0,0293 грн). При этом курс доллара на 1 июня составляет 27,4674 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает в течение четырех дней подряд.