Курс долара на міжбанку впав ще на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 2 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,33 гривень за долар, курс в покупці до 27,31 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 23 копійки до 33,35 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 1 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,4250 - 27,4450 грн/долар, євро 33,5682 - 33,5899 грн/євро, російський рубль 0,3732 - 0,3736 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,3150 - 27,3350 грн/долар, євро 33,3324 - 33,3569 грн/євро, російський рубль 0,3723-0,3727 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,34 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 червня встановлено на такому рівні: 27,3449 гривень за 1 долар (-0,0932 грн). При цьому курс долара на 2 червня становить 27,4381 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 9,5 місяців. Нижче курс був тільки 20 серпня 2020 року - 27,316 гривень за долар.