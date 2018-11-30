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Курс доллара на межбанке упал до 28,26 грн/доллар

Новости » Финансы    30.11.2018 - 10:40
Курс доллара на межбанке упал до 28,26 грн/доллар
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар начал дешеветь после роста в течение недели

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 28,26 грн/доллар, курс в покупке снизился до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,16 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,2400 - 28,2650 грн/доллар, евро 32,1371 - 32,1627 грн/евро, российский рубль 0,4233 - 0,4239 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,2400    28,2650

EUR/UAH     32,1371    32,1627

RUB/UAH     0,4233       0,4239

Курс доллара на межбанке упал до 28,26 грн/доллар

Напомним, 28 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 32,2195 - 32,2508 грн/евро, российский рубль 0,4274 - 0,4283 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,39 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 ноября установлен на таком уровне: 2839,0932 гривен за 100 долларов (+12,1883 гривен).

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Темы: Курс доллара
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