Курс доллара на межбанке упал до 28,26 грн/доллар

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар начал дешеветь после роста в течение недели

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 7 копеек до 28,26 грн/доллар, курс в покупке снизился до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,16 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,2400 - 28,2650 грн/доллар, евро 32,1371 - 32,1627 грн/евро, российский рубль 0,4233 - 0,4239 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2400 28,2650

EUR/UAH 32,1371 32,1627

RUB/UAH 0,4233 0,4239

Напомним, 28 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 32,2195 - 32,2508 грн/евро, российский рубль 0,4274 - 0,4283 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,39 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 ноября установлен на таком уровне: 2839,0932 гривен за 100 долларов (+12,1883 гривен).