Курс долара на міжбанку впав до 28,26 грн/долар

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар почав дешевшати після зростання протягом тижня

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 30 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 7 копійок до 28,26 грн/долар, курс купівлі знизився до 28,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 32,16 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,2400 - 28,2650 грн/долар, євро 32,1371 - 32,1627 грн/євро, російський рубль 0,4233 - 0,4239 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,2400 28,2650

EUR/UAH 32,1371 32,1627

RUB/UAH 0,4233 0,4239

Нагадаємо, 28 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 32,2195 - 32,2508 грн/євро, російський рубль 0,4274 - 0,4283 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,39 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 листопада встановлено на такому рівні: 2839,0932 гривень за 100 доларів (+12,1883 гривень).