Курс доллара на межбанке стабилизировался ниже 24 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 26 ноября 2019 года снизился на 3 копейки до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке до 23,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,3988 - 26,4264 грн/евро, российский рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9700 24,0000 EUR/UAH 26,3988 26,4264 RUB/UAH 0,3743 0,3748

Напомним, 25 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0200 - 24,0300 грн/доллар, евро 26,4700 - 26,4865 грн/евро, российский рубль 0,3754 - 0,3758грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 26 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 24,08 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 26,56 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,90 (23,98 - 25 ноября), продажи - 24,08 (24,18 - 25 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,21 (26,34 - 25 ноября), продажи - 26,56 (26,70 - 25 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 25 ноября), продажи 3,81 (3,82 - 25 ноября) грн за 10 рублей.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 27 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2398,2702 гривен за 100 долларов (-7,1099 гривен).