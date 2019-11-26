Курс долара на міжбанку стабілізувався нижче 24 гривень

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує дешевше 24 гривень вперше з січня 2016 року

Курс долара на міжбанку у продажу 26 листопада 2019 року знизився на 3 копійки до 24,00 гривень за долар, курс купівлі до 23,97 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 26,42 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9700 - 24,0000 грн/долар, євро 26,3988 - 26,4264 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9700 24,0000 EUR/UAH 26,3988 26,4264 RUB/UAH 0,3743 0,3748

Нагадаємо, 25 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0200 - 24,0300 грн/долар, євро 26,4700 - 26,4865 грн/євро, російський рубль 0,3754 - 0,3758 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 26 листопада курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 24,08 гривень за долар, курс євро знизився на 14 копійок до 26,56 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,90 (23,98 - 25 листопада), продажу - 24,08 (24,18 - 25 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,21 (26,34 - 25 листопада), продажу - 26,56 (26,70 - 25 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 25 листопада), продажу 3,81 (3,82 - 25 листопада) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,98 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 листопада встановлено на такому рівні: 2398,2702 гривень за 100 доларів (-7,1099 гривень).