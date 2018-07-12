Курс доллара на межбанке сохранился на 26,23 грн/доллар

Курс евро упал до 30,62 грн/евро

Курс доллара на межбанке в продаже 12 июля 2018 года в 12:46 в сравнении с показателем закрытия последней сессии не изменился и сохранился на уровне 26,23 грн/доллар. Курс евро в продаже понизился на 18 копеек - до 30,62 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару начались в диапазоне 26,2350 - 26,2450 грн/доллар, евро 30,6582 - 30,6672 грн/евро, российский рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

По состоянию на 12:46 торги проходят в следующем диапазоне:

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2250 26,2350

EUR/UAH 30,6150 30,6267

RUB/UAH 0,4221 0,4226

Напомним, 11 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 - 26,2300, евро 30,7927 - 30,8018 грн/евро, российский рубль 0,4242 - 0,4248грн/рубль.

Национальный банк Украины на 12 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,22 грн/доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2622,7255 гривны за 100 долларов (+1,8083);

3077,7684 гривны за 100 евро (+7,8881);

4,2235 гривны за 10 рублей (+0,0263).