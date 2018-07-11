Курс доллара на межбанке 11 июля понизился до 26,23 гривен/доллар

Евро повысился на 8 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 11 июля 2018 года понизился на 1 копейку до 26,23 грн/долл, курс покупки сохранился на 26,22 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 8 копеек - до 30,80 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 - 26,2300, евро 30,7927 - 30,8018 грн/евро, российский рубль 0,4242 - 0,4248 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 26,2200 26,2300

EUR/UAH 30,7927 30,8018

RUB/UAH 0,4242 0,4248

Напомним, 10 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 26,2200 – 26,2400, евро 30,7009 – 30,7217 грн/евро, российский рубль 0,4206 - 0,4212 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 июля 2018 года, в 11:05 курс доллара в продаже понизился на 1 копейку до 26,27 гривен, в покупке курс доллара повысился на 1 копейку до 26,08 гривен за доллар. По сравнению с данными 10 июля, курс евро в продаже понизился на 7 копеек до 30,94 гривен за евро.