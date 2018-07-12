Курс долара на міжбанку зберігся на 26,23 грн/долар

Новини Фінанси 12.07.2018 - 12:57
Фото: курс долара на міжбанку зберігся на вчорашньому рівні (pixabay.com)
Фото: курс долара на міжбанку зберігся на вчорашньому рівні (pixabay.com)

Курс євро впав до 30,62 грн/євро

Курс долара на міжбанку в продажу 12 липня 2018 року о 12:46 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні 26,23 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 18 копійок - до 30,62 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2350 - 26,2450 грн/долар, євро 30,6582 - 30,6672 грн/євро, російський рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

Станом на 12:46 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти     Bid           Offer

USD/UAH  26,2250   26,2350

EUR/UAH  30,6150   30,6267

RUB/UAH  0,4221     0,4226

Нагадаємо, 11 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 - 26,2300, євро 30,7927 - 30,8018 грн/євро, російський рубль 0,4242 - 0,4248 грн/рубль.

Національний банк України на 12 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,22 грн/долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2622,7255 гривні за 100 доларів (+1,8083);

3077,7684 гривні за 100 євро (+7,8881);

4,2235 гривні за 10 рублів (+0,0263).

Готівковий курс долара в продажу дещо підвищився
Теги:  Міжбанк,  Курс долара,  Курс євро,  Курс рубля  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС