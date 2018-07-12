Курс долара на міжбанку зберігся на 26,23 грн/долар

Курс євро впав до 30,62 грн/євро

Курс долара на міжбанку в продажу 12 липня 2018 року о 12:46 у порівнянні з показником закриття останньої сесії не змінився і зберігся на рівні 26,23 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 18 копійок - до 30,62 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару почалися в діапазоні 26,2350 - 26,2450 грн/долар, євро 30,6582 - 30,6672 грн/євро, російський рубль 0,4215 - 0,4221 грн/рубль.

Станом на 12:46 торги проходять у такому діапазоні:

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2250 26,2350

EUR/UAH 30,6150 30,6267

RUB/UAH 0,4221 0,4226

Нагадаємо, 11 липня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2200 - 26,2300, євро 30,7927 - 30,8018 грн/євро, російський рубль 0,4242 - 0,4248 грн/рубль.

Національний банк України на 12 липня 2018 року в порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 26,22 грн/долар. Офіційні курси валют встановлено на такому рівні:

2622,7255 гривні за 100 доларів (+1,8083);

3077,7684 гривні за 100 євро (+7,8881);

4,2235 гривні за 10 рублів (+0,0263).