Курс доллара на межбанке снизился до 28,36 грн/доллар

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

По сравнению с открытием межбанка курс доллара снизился на 5 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 29 ноября 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,36 грн/доллар, в покупке вырос до 28,33 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 32,19 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,3900 - 28,4100 грн/доллар, евро 32,3333 - 32,3533 грн/евро, российский рубль 0,4268 - 0,4273 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3300 28,3600

EUR/UAH 32,1602 32,1914

RUB/UAH 0,4246 0,4253

Напомним, 28 ноября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: 28,3000 - 28,3300 грн/доллар, евро 31,9054 - 31,9364 грн/евро, российский рубль 0,4194 - 0,4201 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,26 грн/доллар, что на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 2826,9049 гривен за 100 долларов (+16,3715 гривен).