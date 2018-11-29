Курс долара на міжбанку знизився до 28,36 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Порівняно з відкриттям міжбанку курс долара знизився на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 29 листопада 2018 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,36 грн/долар, купівлі зріс до 28,33 грн/долар. Курс євро у продажу зріс на 26 копійок до 32,19 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,3900 - 28,4100 грн/долар, євро 32,3333 - 32,3533 грн/євро, російський рубль 0,4268 - 0,4273 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,3300 28,3600

EUR/UAH 32,1602 32,1914

RUB/UAH 0,4246 0,4253

Нагадаємо, 28 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 31,9054 - 31,9364 грн/євро, російський рубль 0,4194 - 0,4201 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2826,9049 гривень за 100 доларів (+16,3715 гривень).