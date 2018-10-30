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Курс долара на міжбанку знизився до 28,17 грн/долар

Новини » Фінанси    30.10.2018 - 17:05
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 30 жовтня 2018 року знизився на 2 копійки до 28,19 грн/долар, курс купівлі знизився на 2 копійки до 28,15 грн/долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 32,03 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 32,0206 - 32,0321 грн/євро, російський рубль 0,4284 - 0,4292 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1500    28,1700

EUR/UAH     32,0206    32,0321

RUB/UAH     0,4284       0,4292

Курс долара на міжбанку знизився до 28,17 грн/долар

Нагадаємо, 29 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1700 - 28,1900 грн/долар, євро 32,0659 - 32,0886 грн/євро, російський рубль 0,4287 - 0,4293 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 31 жовтня 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 грн/долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 31 жовтня встановлено на такому рівні: 2816,4437 гривень за 100 доларів (-3,8089 грн).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 30 жовтня склало 28,17 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1778 гривень за долар, що на 3 копійки нижче, ніж встановлений 29 жовтня (28,204 гривень за долар).

НБУ на 31 жовтня встановив курс гривні на рівні 28,16 грн/долар Курс долара на міжбанку знаходиться на рівні 28,17 грн/долар
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