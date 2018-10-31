Курс евро на межбанке упал ниже 32 грн/доллар

Фото: единая европейская валюта (Pixabey)

Доллар на межбанке стабилен, курс евро опустился ниже 32 грн

Курс доллара на межбанке в продаже 31 октября 2018 года остался на уровне 28,17 грн/доллар, курс в покупке снизился на 1 копейку до 28,14 грн/доллар. Курс евро снизился на 15 копеек до 31,87 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 31,8488 - 37,8799 грн/евро, российский рубль 0,4275 - 0,4282 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,1400 28,1700

EUR/UAH 31,8488 37,8799

RUB/UAH 0,4275 0,4282

Напомним, 30 октября торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне: доллар 27,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 32,0206 - 32,0321 грн/евро, российский рубль 0,4284 - 0,4292 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,11 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 1 ноября установлен на таком уровне: 2811,8832 гривен за 100 долларов (-4,5605 гривен).

Напомним, справочное значение курса доллара на 31 октября составило 28,10 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,1084 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже, чем установленный 30 октября (28,1778 гривен за доллар).