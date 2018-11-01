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Курс долара на міжбанку знизився до 28,12 грн/долар

Новини » Фінанси    01.11.2018 - 17:05
Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку трохи подешевшав

Курс долара на міжбанку в продаж 1 листопада 2018 року знизився на 5 копійок до 28,12 грн/долар, курс купівлі знизився на 5 копійок до 28,10 грн/долар. Курс євро виріс на 21 копійку до 32,08 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1000 - 28,1250 грн/долар, євро 32,0592 - 32,0850 грн/євро, російський рубль 0,4278 - 0,4286 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,1000    28,1250

EUR/UAH     32,0592    32,0850

RUB/UAH     0,4278       0,4286

Курс долара на міжбанку знизився до 28,12 грн/долар

Нагадаємо, 31 жовтня торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 28,1700 грн/долар, євро 31,8488 - 37,8799 грн/євро, російський рубль 0,4275 - 0,4282 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 грн/долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 листопада встановлено на такому рівні: 2815,7863 гривень за 100 доларів (+3,9031 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 2 листопада склало 28,17 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,1778 гривень за долар, що на 7 копійок вище, ніж встановлений 1 листопада (28,1084 гривень за долар).

НБУ на 2 листопада встановив курс гривні на рівні 28,15 грн/долар Курс доллара на міжбанку знаходиться на рівні 28,18 грн/долар
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