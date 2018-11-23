Курс долара на міжбанку знизився до 27,76 грн/долар

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Долар на міжбанку подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 23 листопада 2018 року знизився на 2 копійки до 27,76 грн/долар, курс купівлі до 27,74 грн/долар. Курс євро знизився на 18 копійок до 31,49 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7400 - 27,7600 грн/долар, євро 31,4738 - 31,4964 грн/євро, російський рубль 0,4189 - 0,4194 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,7400 27,7600

EUR/UAH 31,4738 31,4964

RUB/UAH 0,4189 0,4194

Нагадаємо, 22 листопада торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні: 27,7600 - 27,7800 грн/долар, євро 31,6575 - 31,6775 грн/євро, російський рубль 0,4237 - 0,42425 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2018 року встановив офіційний курс на рівні 27,79 грн/долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на такому рівні: 2779,5828 гривень за 100 доларів (+4,9991 гривень).

Нагадаємо, довідкове значення курсу долара на 23 листопада склало 27,80 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,8033 гривень за долар, що на 7 копійок вище, ніж встановлений 22 листопада (27,7419 гривень за долар).