Курс доллара на межбанке снижается после недельного роста

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 28,39 гривен за доллар, курс в покупке до 28,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 34,66 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3700 - 28,3950 грн/доллар, евро 34,6312 - 34,6617 грн/евро, российский рубль 0,3792 - 0,3797 грн/рубль.

Отметим, 23 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4100 - 28,4400 грн/доллар, евро 34,6772 - 34,7110 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 28,4551 гривен за 1 доллар (+0,2038 грн). При этом курс доллара на 23 декабря составляет: 28,2513 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, до конца года курс может остаться около уровня 28,20 гривен за доллар.