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Курс доллара прекратил падение на межбанке

Киев, Среда 23 декабря 2020 17:10
Курс доллара прекратил падение на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар торгуется выше уровня 28,40 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 23 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,44 гривен за доллар, курс в покупке до 28,41 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 34,71 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4100 - 28,4400 грн/доллар, евро 34,6772 - 34,7110 грн/евро, российский рубль 0,3784 - 0,3789 грн/рубль.

Курс доллара прекратил падение на межбанке

Отметим, 22 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,4000 - 28,4300 грн/доллар, евро 34,6650 - 34,6988 грн/евро, российский рубль 0,3762 - 0,3768 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины утром 23 декабря 2020 года курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 25 копеек до 28,33 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 34,50 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,45 гривен за доллар. Курс на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 декабря установлен на таком уровне: 28,4551 гривен за 1 доллар (+0,2038 грн). При этом курс доллара на 23 декабря составляет: 28,2513 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет пятый день подряд после того, как он упал до минимума с начала сентября.

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